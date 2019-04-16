وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

فاطمة المالكي(صدى):

أطلق مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH) التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، وظائف إدارية لحملة البكالوريوس والماجستير، للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض، بمسمى (مخطط أول الميزانية والتخطيط المالي، ومدير مركز التوزيع ومراقبة الممتلكات).

وتضمنت الوظائف: مخطط أول الميزانية والتخطيط المالي (Senior Budget & Financial Planning I): درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية مع 8 سنوات من الخبرة، أو درجة الماجستير في المحاسبة أو المالية مع 6 سنوات من الخبرة.

بالإضافة إلى مدير مركز التوزيع ومراقبة الممتلكات (Distribution Center & Property Control Manager): درجة البكالوريوس في إدارة المواد أو التخصصات الأخرى ذات الصلة مع 9 سنوات من الخبرة، أو درجة الماجستير في إدارة المواد أو التخصصات الأخرى ذات الصلة مع 7 سنوات من الخبرة.

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