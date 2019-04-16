11 يومًا و4 مواجهات.. الهلال يمر بأصعب مرحلة خلال الموسم

ماجد محمد(صدى):

يخوض نادي الهلال، أربع مواجهات صعبة في أربع منافسات مختلفة، خلال 11 يومًا فقط خلال موسمه الجاري، لتصبح هذه الأيام هي الأصعب على متصدر دوري المحترفين.

ويلاقي الهلال النجم الساحلي التونسي يوم الخميس الموافق الـ18 من أبريل في العين، وبعدها بأربع أيام فقط، سيذهب إلى أبوظبي لملاقاة الاستقلال الإيراني ضمن المرحلة الرابعة من مجموعات دوري أبطال آسيا في الـ23 من أبريل.

وبعد نهاية مهمته الآسيوية، سيعودالزعيم إلى الديار تأهباً لمنازلة التعاون في الرياض وذلك لحساب مسابقة كأس الملك في الـ26 من الشهر ذاته، ثم يعود ليستضيف التعاون مجدداً ولكن عبر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الـ29 من أبريل.

يذكر أن الهلال هو الفريق السعودي الوحيد الذي يلعب في أربع بطولات مختلفة، إذ يتصدر مسابقة الدوري، ويبلغ نصف نهائي كأس الملك، في حين وصل إلى ختام كأس زايد، ويأتي في قمة ترتيب مجموعته آسيوياً.