عمر السومة يهاجم ستينج: مرحلته مع منتخب سوريا فاشلة

نواف السالم(صدى):

أوضح عمر السومة نجم النادي الأهلي والمنتخب السوري الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن المنتخب السوري ظهر بمستوى مميز خلال تصفيات كأس العالم 2018، وتأهلوا إلى الملحق الآسيوي.

وأشار السومة إلى أن: ” المرحلة التي تلت فترة التصفيات؛ وتسلم بيرند ستينج قيادة المنتخب استعدادًا لنهائيات الإمارات وخلالها كانت فاشلة، ولا أستثني نفسي بل فشلنا إدارة وجهازاً فنياً وإدارياً ولاعبين وأنا أولهم”.

وأضاف: ” فلم نوفق في المحافظة على السمعة الطيبة لنسور قاسيون قبل الدخول لنهائيات آسيا، وكانت خيبة الجمهور مؤلمة ولا سيما أنه عقد آمالاً كبيرة علينا “، متابعًا:” النهائيات صفحة طويت بكل أحداثها، بحلوها ومرها، تعلمنا منها الكثير وسيكون التعويض قادماً بإذن الله وتحسين الصورة غير المرضية ” .

واستطرد نجم سوريا:” أنا متفائل بقدرتنا على تغيير الصورة وتحقيق نتائج إيجابية خلال مشوار التصفيات الذي نترقب قرعته بعد التغييرات الجديدة في جسم المنتخب على مستوى الجهازين الفني والإداري “.