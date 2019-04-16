بالاتفاق مع عشيقها.. امرأة تقتل زوجها بدس السم في طعامه
أقدمت أمرأة مصرية على قتل زوجها والتخلص من جثته، وذلك بالاتفاق مع عشيقها ” صديق زوجها ” الذي جمعت بينهم علاقة آثمة.
وعن التفاصيل، تعرفت المتهمة على صديق زوجها ليبدأ بعد ذلك في اختلاس النظرات والمقابلات مع زوجة صديقه وينفرد بها في غياب وغفلة من الزوج.
استجابت الزوجة لـ ” عشيقها ” وبدأت في اختلاق المشاكل مع زوجها لتتخلص منه ولكن بعدما فشلت في الإنفصال قررت وخططت مع عشيقها على التخلص من الزوج؛ لتحصل على لقب ” أرملة ” ويتزوجان.
واتفقت المرأة وصديق زوجها على دس ” السم ” للضحة بطعامه، وبالفعل حر الجاني إلى المنزل ورحب به صديقه وجلسا لتناول الطعام، وبات العشيقان يترقبان سقوطه بعدما شرع في الأكل، حتى أصيب الضحية بحالة إعياء شديدة ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بالسم التى دسته زوجته له.
اصطحب المتهمين الجثة ووضعوها داخل سيارته وألقوها بمكان بعيد عن المنزل، وعثر المارة على الجثة وأبلغوا الجهات الأمنية.
حاولت الزوجة التشويه وأشارت لسرقة السيارة لتوهم الجميع بأن الجريمة تمت بغرض السرقة، وشك رجال المباحث في سلوك الزوجة ونجحا في كشف اللغز.
وكانت الجريمة قد حدثت بوقفة عيد الفطر الماضي، استمرت الدعوى منظورة أمام المحكمة حتى أمس الأحد، وأصدرت المحكمة قرار بإحالة أوراق المتهمين لفضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامها.
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 5109 ] نشر منذ 38 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم آت نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها،انت وليها ومولاها.
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 5109 ] نشر منذ 38 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم آت نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها،انت وليها ومولاها.
عوافي[ عدد التعليقات: 910 ] نشر منذ 30 دقيقة
احذر عدوك مره واحذر صديقك الف مره …
فيصل[ عدد التعليقات: 369 ] نشر منذ 22 دقيقة
يخونن العشير
الحريم الا من رحم الله احقر خلق الله
سالم[ عدد التعليقات: 197 ] نشر منذ 6 دقائق
فيصل انت شفت خيانة الزوجة وماشفت خيانة الصديق وكمان ما شفت الرجاجيل اللي يخونون زوجاتهم بالملايين وتقول الحريم احقر خلق الله. طيب مين اكثر واحد يخون الحرمة او الرجال؟؟؟