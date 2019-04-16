بالاتفاق مع عشيقها.. امرأة تقتل زوجها بدس السم في طعامه

القاهرة(صدى):

أقدمت أمرأة مصرية على قتل زوجها والتخلص من جثته، وذلك بالاتفاق مع عشيقها ” صديق زوجها ” الذي جمعت بينهم علاقة آثمة.

وعن التفاصيل، تعرفت المتهمة على صديق زوجها ليبدأ بعد ذلك في اختلاس النظرات والمقابلات مع زوجة صديقه وينفرد بها في غياب وغفلة من الزوج.

استجابت الزوجة لـ ” عشيقها ” وبدأت في اختلاق المشاكل مع زوجها لتتخلص منه ولكن بعدما فشلت في الإنفصال قررت وخططت مع عشيقها على التخلص من الزوج؛ لتحصل على لقب ” أرملة ” ويتزوجان.

واتفقت المرأة وصديق زوجها على دس ” السم ” للضحة بطعامه، وبالفعل حر الجاني إلى المنزل ورحب به صديقه وجلسا لتناول الطعام، وبات العشيقان يترقبان سقوطه بعدما شرع في الأكل، حتى أصيب الضحية بحالة إعياء شديدة ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بالسم التى دسته زوجته له.

اصطحب المتهمين الجثة ووضعوها داخل سيارته وألقوها بمكان بعيد عن المنزل، وعثر المارة على الجثة وأبلغوا الجهات الأمنية.

حاولت الزوجة التشويه وأشارت لسرقة السيارة لتوهم الجميع بأن الجريمة تمت بغرض السرقة، وشك رجال المباحث في سلوك الزوجة ونجحا في كشف اللغز.

وكانت الجريمة قد حدثت بوقفة عيد الفطر الماضي، استمرت الدعوى منظورة أمام المحكمة حتى أمس الأحد، وأصدرت المحكمة قرار بإحالة أوراق المتهمين لفضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامها.