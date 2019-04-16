بالفيديو والصور.. حقيقة وجود مؤامرة وراء اندلاع كاتدرائية نوتردام

باريس(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” فيديو للحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام، حيث زعم ناشروه بأن هناك شخصًا يمشي في الممر الخارجي حول الكاتدرائية أثناء الحريق الهائل الذي اندلع فيها مساء الاثنين.

وعلق ناشر الفيديو عليه قائلاً: ” لا يوجد عمال في الموقع.. إذن من هذا الرجل؟ ” ، وذلك في إشارة منه إلى أن الحريق الذي حدث متعمد.

وبالرجوع للقطات عالية الوضوح للموقع أثناء البث الحي والتغطية المباشرة للحريق توضح ” في الدقيقة 42 من الفيديو ” بيظهر فيها ” رجلا ” يرتدي سترة سلامة طويلة ويمشي في المكان ذاته، وبالطريقة ذاتها التي تظهر في التسجيل غير الواضح على ” تويتر ” .

حيث أوضح التسجيل أن الرجل المعني إطفائي وليس أي رجل آخر، كما انتشرت الشائعات التي تفيد بوجود مؤامرة وراء الحريق في الكاتدرائية التي يعود تاريخ بنائها إلى القرون الوسطى.

وفي ذات السياق، ذكر مدعي عام باريس ريمي هيتس، أن الحريق الذي التهم جانبًا كبيرًا من كاتدرائية نوترداممساء الاثنين، قد يكون عرضيًا.

حيث أشار إلى أنه لا توجد مؤشرات على غير ذلك حتى الآن، وأنه تم استجواب العمال في موقع الكاتدرائية بخصوص الحريق.

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