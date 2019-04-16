بالفيديو.. مها محمد تسخر من شمس الأسطورة بعد قولها أنها أجمل منها

أميرة خالد(صدى):

قالت المطربة شمس الأسطورة، في وقت سابق، ساخرة أنها أجمل من الفنانة مها محمد، ردا على تشبيه البعض بينهما؛ لتقول: ” هو أنا أحلى منها بس يلا..في فرق شوية الصراحة بس أنا أحلى منها الصراحة.. صح؟!” .

ومن جانبها، عبرت مها محمد عن غضبها بسخريتها من تلك التصريحات؛ قائلة: ” انتي ملكة جمال واحلى مني مليون مرة، بس من انتي عفوا انا ماعرفت”؛ مضيفة: ” ماخليتو حد ما شبهتوه فيني أنا لا أشبه أحدا أنا أشبه نفسي فقط، ليس غرور ولكن اعتزاز بالنفس “.

ومن الجدير بالذكر، أن الفنانة مها محمد، رزقت خلال شهر أكتوبر الماضي بمولودة جديدة، أسمتها ” مها “، حيث أعلنت الخبر السار لجمهورها، عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستقرام”.