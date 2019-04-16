للجنسين.. وظائف إدارية شاغرة في شركة النهدي الطبية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة النهدي الطبية عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية للرجال والنساء، للعمل بالشركة بمحافظة جدة.

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حيث أن المسميات الوظيفية هي: محلل أول نظام ذكاء الأعمال (Business Intelligence Senior System Analyst)، ومنسق روافد (Rawafed Coordinator).

وأضافت الشركة أنها تحتاج إلى مدير تصميم المنظمة (Organization Design Manager)، ومدير إجمالي المكافآت (Total Rewards Manager)، ورئيس تخطيط الأرفف (Space Planning Head)؛ لافتة إلى أن التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي:هنا