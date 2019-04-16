بالفيديو.. صرخات الرعب تنطلق من أنغام بسبب الفئران

القاهرة(صدى):

أجرى الإعلامي هشام الهويش، لقاءا مع المطربة المصرية أنغام في برنامج ” Carpool Karaoke بالعربي ” المذاع على قناة دبي الفضائية، لينتهي اللقاء بمقلب طريف جعل الفنانة المصرية تصرخ رعبا.

وأغمضت أنغام عينيها بناءً على طلب مقدم البرنامج الذي قال أنه حضر لها مفاجأة؛ ليضع على قدميها قفصاً به أحد فئران الهامستر ليطلب منها فتح عينيها، وبمجرد أن رأت الفأر حتى ألقته بعيداً وهي تصرخ.

وأثارت الحلقة الجدل من خلال تصريحاتها عن زواجها من الموزع أحمد إبراهيم والتي أكدت فيه أن الحب نعمة؛ فيما ردت على بعض الفنانين الذين انتقدوا زواجها بقولها “يتفلقوا”، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة بين المشاهدين.