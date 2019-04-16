وظيفة إدارية شاغرة بهيئة ” تنمية الصادرات “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت هيئة ” تنمية الصادرات ” السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع ” لينكد إن ” عن توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس حديثي التخرج، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، وفقًا للمسميات والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

– أخصائي مطابقة الأعمال.

الشروط:

1- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو التسويق أو تقنية المعلومات أو ما يعادلها.

2- حديث التخرج أو خبرة لا تتجاوز سنتين في مجال مطابقة الأعمال والترويج الإلكترونية.

3- إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.

الهدف الوظيفي:

– تنفيذ الأنشطة اليومية الخاصة بمطابقة الأعمال، من أجل ضمان كفاءة وفاعلية الخدمات، وفقاً للممارسات الدولية وسياسات وإجراءات الهيئة.

المهام والمسؤوليات الرئيسية:

• تنفيذ أنشطة مطابقة الأعمال لتحقيق رضا المصدرين، وزيادة نسبة نجاح الصفقات التجارية بين المصدرين والمشترين.

• البحث على فرص لمطابقة الأعمال والحصول على المناقصات من خلال قنوات بحث متعددة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل الغرف التجارية.

• تحديد المشترين المحتملين للمنتجات السعودية في الخارج وتسهيل الوساطة للصفقات بين المصدرين والمشترين الدوليين باستخدام القنوات المناسبة

• فهم لتفاصيل وبيانات التابعة للمصدرين كملخص الشركة، وتفاصيل المنتجات، والمقدرة الإنتاجية للشركة بالإضافة إلى معلومات أخرى لدعم عميلة مطابقة الأعمال.

• تنفيذ عملية مطابقة الأعمال ابتداء من تحديد الفرص أو المناقصات إلى مطابقتها وتثبيت الصفقة مع المصدرين.

• المشاركة في وضع وتطوير معايير تأهيل الصفقات، ومعايير تقييم المشتريين، لضمان تنفيذ أنشطة مطابقة الأعمال بشكل فعال.

• المشاركة في تقديم الدعم اللازم للمصدرين وللصفقات تحت التفاوض الناتجة عن اجتماعات مطابقة الأعمال لتحقيق رضا المصدرين والعمل على تحويلها الى صفقات ناجحة

• دعم أنشطة مطابقة الأعمال في الفعاليات مثل البعثات التجارية والعروض الدولية.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء 2019/04/16م، وينتهي عند إكتفاء العدد المطلوب.

ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، للتقديم ومعرفة التفاصيل من خلال الرابط التالي: هنا

– يتطلب إنشاء حساب بموقع ” لينكد إن ” لخدمات التوظيف قبل التقديم على الوظيفة.