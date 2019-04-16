” التعليم ” تعتمد عودة العمل بحوافز معلمي الصفوف الأولية

نايف السالم(صدى):

أصدرت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، قرارًا باعتماد استمرار العمل بحوافز معلمي ومعلمات الصفوف الأولية الصادر في عام 1437 والمتضمن منح معلم الصفوف الأولية إجازة في نهاية كل فصل دراسي من نهاية الأسبوع الأول من اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية، وذلك بحسب تعميم أصدره نائب وزير التعليم.

وتضمن التعميم الإشارة إلى الحوافز التي اعتمدت في ١٤٣٧هـ والتي شملت بالإضافة إلى الإجازة تخفيض النصاب للمشمولين بالحوافز إلى 20 حصة أسبوعيا، مع الإعفاء من حصص الانتظار والإشراف اليومي والمناوبة، وعدم الندب أو النقل خلال العام الدراسي لسد العجز إلا برغبته وموافقته.

ويأتي ذلك بالإضافة لعدم تكليفه بالملاحظة على اختبارات المراحل الأخرى، ومنحه الأفضلية في التدريس بالحملات الصيفية، وكذلك استمرار العمل بحوافز المعلمين والمعلمات المكلفين جزئيا أو كليا بإجازة لمدة أسبوع نهاية كل فصل دراسي مكلف فيه مع التزامه بتنفيذ وتسليم جميع أعماله.