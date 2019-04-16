أغذية ” الأستروجين ” توقف تساقط الشعر لدى النساء

برلين(صدى):

كشف الطبيب الألماني كريستيان ألبرينج، أن تساقط الشعر قد يرجع إلى الهرمون الأنثوي ” الإستروجين ” ، وذلك في حال تعاطي حبوب منع الحمل أو التوقف المفاجئ عن تعاطيها أو في نهاية فترة الحمل أو بدء مرحلة انقطاع الطمث ” سن اليأس ” .

وأوضح الطبيب أن تساقط الشعر بسبب الهرمون الجنسي يعد مشكلة مؤقتة؛ حيث غالبًا ما يتوقف تساقط الشعر بعد استعادة الجسم للتوازن الهرموني، وهو ما قد يستغرق بضعة شهور.

حيث أشار لضرورة التغذية السليمة في مواجهة نقص ” الإستروجين ” ؛ حيث ينبغي تناول الأغذية الغنية بما يعرف ” بالإستروجين النباتي ” مثل منتجات الصويا وبذر الكتان وبذر القرع العسلي.

وتلعب هذه الأغذية دورًا رئيسًا في صحة المرأة العامة، ويؤثر اضطراب معدلات هرمون الاستروجين على سلبًا على صحة المرأة العامة.