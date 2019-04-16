بالفيديو والصور.. أيقونة الثورة السوانية ” كنداكة ” تدخل عش الزوجية
في واحدة من حفلات الزفاف التي سجلت اسمها في تاريخ الثورة السودانية ، تداول نشطاء فيديو لزواج أيقونة الثورة السودانية آلاء صلاح، الملقبة بـ”كنداكة” من جندي في الجيش السوداني في مقر القيادة العامة للجيش .
واظهر الفيديو العروسيًن يتجولان ببساطة وسط زغاريد النساء وفرحة الجميع بالعرس الذي انسدلت عليه المشاعر الوطنية .
وكانت آلاء صلاح ذات الـ22 سنة قد اصبحت رمزا لحقوق النساء في السودان بعدما اعتلت سطح إحدى السيارات وهتفت في الحشود “ثورة ثورة ” ليعيها الآلاف الذين خرجوا في احتجاجات انتهت بالإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير .
عوافي[ عدد التعليقات: 894 ] نشر منذ 22 دقيقة
مبروك مقدمأ الدك ياكنداكه …
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 3301 ] نشر منذ 17 دقيقة
موفقين خير