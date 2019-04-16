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بالفيديو والصور.. أيقونة الثورة السوانية ” كنداكة ” تدخل عش الزوجية

بالفيديو والصور.. أيقونة الثورة السوانية ” كنداكة ” تدخل عش الزوجية
الخرطوم(صدى):

في واحدة من حفلات الزفاف التي سجلت اسمها في تاريخ الثورة السودانية ، تداول نشطاء فيديو لزواج أيقونة الثورة السودانية آلاء صلاح، الملقبة بـ”كنداكة” من جندي في الجيش السوداني في مقر القيادة العامة للجيش .

واظهر الفيديو العروسيًن يتجولان ببساطة وسط زغاريد النساء وفرحة الجميع بالعرس الذي انسدلت عليه المشاعر الوطنية .

وكانت آلاء صلاح ذات الـ22 سنة قد اصبحت رمزا لحقوق النساء في السودان بعدما اعتلت سطح إحدى السيارات وهتفت في الحشود “ثورة ثورة ” ليعيها الآلاف الذين خرجوا في احتجاجات انتهت بالإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 894 ] نشر منذ 22 دقيقة

مبروك مقدمأ الدك ياكنداكه …

[ عدد التعليقات: 3301 ] نشر منذ 17 دقيقة

موفقين خير

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