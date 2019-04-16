بالفيديو.. احتجاجات السودانيين تصل إلى السماء

الخرطوم(صدى):

وصلت مظاهرات السودانيين إلى السماء، حيث يرددون، بصوت واحد، شعارات تشير إلى سقوط الحكومة، مثل ” سقطت سقطت ياكيزان” في إشارة إلى أعضاء حزب المؤتمر الوطني.

وأظهر مقطع فيديو، المتظاهرون يحملون علم بلادهم ويرفعون شارة النصر، وذلك بعد أيام قليلة على إعلان عزل الرئيس عمر البشير، الذي ظل يحكم البلاد لنحو 30 عاما.

وفي السياق نفسه، يستمر السودانيون في الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني، في وقت يطالب فيه تجمع المهنيين، وهو جماعة الاحتجاج الرئيسية في البلاد، بتسليم السلطة فورا لحكومة مدنية متوافق عليها، تدير الفترة الانتقالية، مع مجلس انتقالي مدني، تحت حماية القوات المسلحة.