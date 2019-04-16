” الحرس الوطني ” تعلن عن أسماء 34 مواطنا من المتقدمين على وظائفها

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت وزارة ” الحرس الوطني ” عن أسماء 34 مواطناً من المتقدمين على وظائفها المعلن عنها في تاريخ 1440/04/16هـ عبر موقع الوزارة.

ودعتهم الوزارة لمراجعة أي من فروع وزارة الخدمة المدنية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث يأتي ذلك اعتبارًا من يوم الأحد تاريخ 1440/08/16هـ حتى يوم الخميس تاريخ 1440/08/20هـ، لاستكمال إجراءات ترشيحهم، مصطحبين معهم الوثائق الموضحة أدناه.

* الوثائق المطلوبة

1- الهوية الوطنية مع نسخة منها.

2- أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

3- معادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة ونسخة من كشف الدرجات بالإضافة إلى مفاتيح المعدل.

وأشارت الوزارة لمجموعة من الملاحظات منها أن المعلنة أسماؤهم تمت مفاضلتهم حسب ما ورد في الإعلان والأفضلية لغير التربويين ثم التربويين.

ويتم ذلك بناءً على عناصر المفاضلة والمتمثلة في ” المؤهل العلمي، المعدل في المؤهل العلمي، الاختبار المهني (تقييم1/رجال) لدرجة البكالوريوس، أقدمية التخرج، ثم الرغبات المكانية ” ، بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية.

وذكرت الوزارة أن من لم يحضر لاستكمال إجراءات ترشيحه خلال فترة الترشيح، سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.