بالفيديو.. شاب يقتل زوجته بـ ” مسدس حربي “

دمشق(صدى):

قام شاب سوري بقتل زوجته بواسطة ” مسدس حربي ” بمحافظة حمص، ثم أقدم بعد ذلك على الانتحار.

وعن التفاصيل، طارد الشاب زوجته لبضع دقائق قبل أن تلجأ إلى محل ملابس التي تعمل فيه صديقتها، والتي تلقت بدورها رصاصة أصابتها في الفخذ، بعد أن دخل الزوج المحل وأطلق النار.

وقتل الزوج زوجته ثم قام بإطلاق الرصاص على نفسه، ففارق الحياة على الفور.

وعن سبب الخلاف، أوضحت مصادر أن ذلك يعود لنشوب خلاف بين الزوجين المنفصلين على ابنتهما الصغيرة، وازداد الخلاف حدة بينهما بعد أن منعت الزوجة زوجها من رؤية ابنته.