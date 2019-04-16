ممرضة سعودية يقودها القدر لإنقاذ ” أما ” سورية بطريق السفر

نايف السالم(صدى):

أنقذت ممرضة سعودية تعمل بمستشفى النساء والولادة منذ 3 سنوات وتُدعى ميعاد الحربي، أمًا من الجنسية الجنسية السورية تعرضت لحادث على طريق السفر على بعد 150 كم من المدينة المنورة.

وجاء ذلك خلال سفر ” ميعاد ” وتوجها لعلاج ابنتها في مدينة جدة؛ بعد تعرض ابنتها لحادث مروع في شهر شوال العام الماضي.

وعن تفاصيل ما حدث، قالت ” ميعاد ” لـ ” العربية . نت ” : ” إلى جدة مع زوجي وابنتي التي تتعالج منذ 10 أشهر، بعدما أصيبت في حادث ودخلت في غيبوبة وفقدت الكلام والحركة، لتخضع لجلسات العلاج الطبيعي ” .

وتابعت: ” وفي الطريق فجراً لفت انتباهي أمتعة متناثرة على الطريق، ووجود طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات ووالدتها، كانت الطفلة في حالة بكاء وذعر شديد بسبب نزيف أمها إثر إصابة بليغة في الرأس وكسر في اليد ورضوض في الجسم ” .

وأوضحت ” ميعاد ” أنها بادرت بعلاج الأم على الفور وقامت بإيقاف النزيف وإجراء الإسعافات التي طالت ساعة كاملة لحين وصول الفرق الإسعافية.

وقالت الممرضة أنها ظلت مع ” الأم ” لحين اطمأنت عليها كما أنها على تواصل مع الأسرة، مبينة أنها لا تنتظر التكريم وما فعلته هو واجب وطني وإنساني.

وأضافت في نهاية حديثها: ” أتمنى أن أِجازى بمن يقف معي في علاج ابنتي ودعمها في الحصول على العلاج في المدينة المنورة، أو في أي مستشفى متقدم ودعوات الناس لابنتي بالشفاء والعافية ” .