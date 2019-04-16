بالفيديو.. أمانة المدينة تعلن حالة الطوارئ للقضاء على ” الجنادب ” بالحرم النبوي
أعلنت أمانة المدينة المنورة حالة الطوارئ على مدار 24 ساعة لجميع منسوبيها لحين القضاء تماماً على حشرة صرصار الليل التي داهمت المدينة المنورة والحرم النبوي الشريف .
كما اكدت الامانة اختفاء الحشرة خلال اسبوعين إلى ثلاثة اسابيع ، لينعدم ظهورها تماماً مع ارتفاع درجات الحرارة .
وقال وكيل الأمانة للخدمات ، رمضان الزهراني ، ان الموعد المحدد وفقاً لخبراء استعانت بهم الأمانة ومختصين في مكافحة تلك الحشرات وإراء بحوث حول اسباب تواجدها ومداهمتها للمدينة المنورة .
وكانت المدينة قد اطلقت حملة مكثفة للقضاء على الحشرات ومكافحة الآفات واستمرار عمليات الرش خاصة ً في ردهات المسجد النبوي الشريف .
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