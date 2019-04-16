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حساب المواطن: لا يحق للبنك سحب مبالغ الدعم من حسابات المستفيدين

حساب المواطن: لا يحق للبنك سحب مبالغ الدعم من حسابات المستفيدين
علي القحطاني(صدى):

قال برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، أنه لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من الدعم في حسابات المستفيدين، وذلك رداً من البرنامج على مستفيد.

ووجه المستفيد سؤالاً إلى ” حساب المواطن ” استفسر من خلاله بشأن قيام البنك بسحب الدعم المستحق له، ولم يتمكن من الحصول على دعم حساب المواطن المستحق خلال هذا الشهر.

وأجاب حساب خدمة العملاء الخاص بحساب المواطن: ” لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى”.

وأضاف: ” وفي حال عدم حل المشكلة خلال 72 ساعة بإمكانك تصعيد الشكوى لمؤسسة النقد من خلال الرقم هنا“.


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