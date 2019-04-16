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وظائف إدارية وهندسية وصحية في جامعة الأمير سطام بالخرج

وظائف إدارية وهندسية وصحية في جامعة الأمير سطام بالخرج
السيح(صدى):

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم ، عن توفر مجموعة من الوظائف الإدارية والهندسية (رجال) ، وعدد من الوظائف الصحية (رجال – نساء) ، وكذلك وظائف على برنامج التشغيل المباشر (رجال – نساء) ، في مقر الجامعة بمدينة السيح وفي الكليات التابعة للجامعة وفروعها ، وترغب في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة حسب المسميات والشروط المعلن عنها ، وذلك اعتباراً من يوم الأحد القادم ولمدة خمسة أيام.

ودعت الجامعة الرغبين في شغل الوظائف من المواطنين والمواطنات ممن تتوفر لديهم الشروط المطلوبة ، التقدم عبر البوابة الإلكترونية للتوظيف على موقع الجامعة : هنا , وتسجيل بياناتهم وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة وبيان الخدمات والخبرات العملية.


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