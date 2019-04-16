وظائف إدارية وهندسية وصحية في جامعة الأمير سطام بالخرج

السيح(صدى):

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم ، عن توفر مجموعة من الوظائف الإدارية والهندسية (رجال) ، وعدد من الوظائف الصحية (رجال – نساء) ، وكذلك وظائف على برنامج التشغيل المباشر (رجال – نساء) ، في مقر الجامعة بمدينة السيح وفي الكليات التابعة للجامعة وفروعها ، وترغب في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة حسب المسميات والشروط المعلن عنها ، وذلك اعتباراً من يوم الأحد القادم ولمدة خمسة أيام.

ودعت الجامعة الرغبين في شغل الوظائف من المواطنين والمواطنات ممن تتوفر لديهم الشروط المطلوبة ، التقدم عبر البوابة الإلكترونية للتوظيف على موقع الجامعة : هنا , وتسجيل بياناتهم وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة وبيان الخدمات والخبرات العملية.