متهمون في مذبحة المسجدين الإرهابية بنيوزيلندا يتلقون تهديدات بالقتل

ولنجتون(صدى):

تلقى عددا من الأشخاص الذي اتهموا بحيازة أو توزيع التسجيل المصور لمجزرة المسجدين في نيوزيلندا، الشهر الماضي، تهديدات بالقتل.

وكان السلطات النيوزيلندية قد حذرت من مغبة مشاركة التسجيل، معتبرة ذلك غير قانوني في نيوزيلندا، في وقت انتشرت موجة اشمئزاز في البلاد.

ومثل 6 أشخاص أمام المحكمة الاثنين بتهمة حيازة أو نشر التسجيل للاعتداء المروع في 15 مارس، وقالت المدعية بيب كيوري إن تهديدات بالقتل وُجهت” ضد عدد من المدعى عليهم، ووجهت المحكمة لأحد المتهمين ويبلغ عمره 18 عاما، تهمة حيازة صورة لأحد المسجدين كتب تحتها عبارة “تحقق الهدف”.

وكانت مدينة كرايست شيرش، شهدت الشهر الماضي، هجوما إرهابيا عنيفا، بعدما اقتحم متطرف يميني مسجدين، خلال صلاة الجمعة، وشرع في إطلاق النار على المصلين، ما تسبب في مقتل وإصابة أكثر من 50 شخصاً.