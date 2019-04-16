إلغاء تركيا من الوجهات السياحية لوكالة سفر بالمملكة

طلال الضوي(صدى):

شرعت وكالات ومكاتب سفر وسياحة سعودية باتخاذ إجراءات جدية تجاه مقاطعة السياحة التركية، ووقف حجوزاتها إلى تركيا بشكل نهائي؛ لتعلن وكالة إنجاز للسفر والسياحة في العاصمة الرياض عن وقف جميع الحجوزات إلى تركيا نهائياً.

وأكدت الوكالة على تعويض عملائها إما باسترداد مبالغهم لمن يرغب، أو تقديم عروض بديلة لهم بالتحويل لوجهات بديلة، مع ترقية درجات تذاكرهم عن حجوزاتهم السابقة والفنادق لمرتبة أعلى متى ما رغبوا بذلك.

ومن جانبه، صرح المدير العام لوكالة إنجاز للسفر والسياحة عبدالله المحسن: ” إننا بدأنا بالفعل التواصل مع عملائنا الراغبين بالسفر إلى تركيا هذا الصيف؛ لتخييرهم بين استرداد مبالغهم أو استبدال وجهتهم إلى وجهات بديلة، مع تعويضهم بخيارات أنسب من السابقة “.

وأشار ” المحسن” إلى أنهم يعملون أيضاً ومنذ أشهر على توعية عملائهم الراغبين بالسفر إلى تركيا مما قد يتعرضون إليه هناك من مخاطر لاسيما العائلات والأسر السعودية من واقع خبرتهم وما يجدونه هناك من أساليب وممارسات رخيصة.

وقال أنهم كانوا في السابق يقدمون النصيحة والمشورة للعملاء الراغبين بالسفر إلى تركيا، ويتركون الخيار لهم في تحديد ما يرون، ويجدون تجاوباً كبيراً، خصوصاً من الأسر التي تبدي مخاوفها من كثرة الحوادث التي يتعرض لها السياح السعوديون وغيرهم هناك.

وأضاف: ” قد لا يعلم الكثير أننا حتى نحن المتعاملين في مجال السياحة كوكالات ومكاتب سفر أيضاً نتعرض لممارسات وابتزاز وتلاعب من قبل الكثير من الأتراك هناك، ونخسر بشأنها الكثير من المال والجهد والوقت، لذا نسعى لضمان حقوق الطرفين وتقديم خيارات مناسبة لعملائنا الذين هم بالدرجة الأولى مواطنون، وأغلبهم عائلات تهمنا سلامتهم وعدم تعرضهم لأي مخاطر “.