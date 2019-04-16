بالفيديو.. أحلام تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. وزوجها: فضحتينا

أبوظبي(صدى):

شاركت الفنانة الإماراتية أحلام متابعيها على ” سناب شات ” فيديو ظهرت فيه برفقة زوجها مبارك الهاجري وابنتهما ” لولو ” ، بمناسبة الاحتفال بيوم ميلاد ابنتهما.

وسألت ” أحلام ” زوجها خلال الفيديو عما إذا كان يشعر بالجوع، فأجاب ” فضحتينا ” وبدت عليه علامات الخجل، مشيرة إلى أنها حضرت له ” المجبوس ” .

وغنت المطربة الإماراتية لابنتها بالعربية والفرنسية بمناسبة يوم ميلاد ابنتها، كما نشرت صورة لها على ” إنستجرام ” من دون أن تظهر وجهها.

وظهرت ابنة أحلام بالصور وهي تحمل لعبة كبيرة، الأمر الذي أثار استغرب البعض، خاصة وأنها تبدو أكبر من ان تحمل هذه الدمية.