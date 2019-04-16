بالفيديو.. قصة فنان مجري اعتقله الحوثيون بعد اعتناقه الإسلام وأذاقوه صنوف العذاب

بودابست(صدى):

كشف فنان مجري أُطلق سراحه مؤخراً من سجون الحوثيين عن حجم المعاناة والتعذيب الوحشي الذي تلقاه في معتقلاتهم بتهم ملفقة وبدون محاكمة عادلة .

وقال في حديثه لقناة الإخبارية ، انه اعتنق الإسلام عام 2010 ليتحول اسمه إلى ” عبد الحكيم ابو يحي ” ،بدلاً عن ” جورج ” ، وقرر بعدها السفر إلى اليمن للتعرف على الثقافة الإسلامية والعربية عن قرب ، وبينما اقتحم الحوثيون صنعاء تحولت حياته إلى جحيم .

وقال انهم في البداية عرضوا عليه العمل في القناة الناطقة بإسمهم ، وعندما رفض ضيقوا عليه الخناق ، ثم لفقوا له التهم كالإنضمام إلى داعش والقاعدة ليزجوا به في السجون .

واضاف انه على مدى 3 سنوات ذاق فيهم صنوف العذاب من تهشيم العظام وتكسير الأسنان ، والإجبار على تناول المخدرات والتي لا زال يتلقى علاجه منها ، حتى افرجوا عنه اخيراً بعد ان اوحي إليهم إصابته بالجنون .

وكتب الفنان المجري اغنية بعنوان ” يوم بلا نزيف ” ، بعد خروجه من معتقلاتهم ، مطالباً منظمات حقوق الإنسان بالتدخل للإفراج عن باقي المعتقلين في سجون الحوثيين .