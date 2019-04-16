بالفيديو.. قصة فنان مجري اعتقله الحوثيون بعد اعتناقه الإسلام وأذاقوه صنوف العذاب
كشف فنان مجري أُطلق سراحه مؤخراً من سجون الحوثيين عن حجم المعاناة والتعذيب الوحشي الذي تلقاه في معتقلاتهم بتهم ملفقة وبدون محاكمة عادلة .
وقال في حديثه لقناة الإخبارية ، انه اعتنق الإسلام عام 2010 ليتحول اسمه إلى ” عبد الحكيم ابو يحي ” ،بدلاً عن ” جورج ” ، وقرر بعدها السفر إلى اليمن للتعرف على الثقافة الإسلامية والعربية عن قرب ، وبينما اقتحم الحوثيون صنعاء تحولت حياته إلى جحيم .
وقال انهم في البداية عرضوا عليه العمل في القناة الناطقة بإسمهم ، وعندما رفض ضيقوا عليه الخناق ، ثم لفقوا له التهم كالإنضمام إلى داعش والقاعدة ليزجوا به في السجون .
واضاف انه على مدى 3 سنوات ذاق فيهم صنوف العذاب من تهشيم العظام وتكسير الأسنان ، والإجبار على تناول المخدرات والتي لا زال يتلقى علاجه منها ، حتى افرجوا عنه اخيراً بعد ان اوحي إليهم إصابته بالجنون .
وكتب الفنان المجري اغنية بعنوان ” يوم بلا نزيف ” ، بعد خروجه من معتقلاتهم ، مطالباً منظمات حقوق الإنسان بالتدخل للإفراج عن باقي المعتقلين في سجون الحوثيين .
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