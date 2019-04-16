توقف لعبة ” بابجي ” بشكل مفاجئ بسبب تحديثات

دﺑلن(صدى):

توقف لعبة ” بابجي ” الشهيرة صباح اليوم الثلاثاء بصورة مفاجئة، وهو الأمر الذي شكل مفاجئة بالنسبة لمستخدميها.

وعن التفاصيل، كشفت مصادر إلى أن ذلك التوقف يرجع إلى إجراء الإدارة الخاصة بلعبة ” بابجي ” بعض التحديثات والتعديلات على الخوادم الخاصة باللعبة، وسيجد مستخدمو اللعبة حول العالم، رسالة تنويه إلى كل مستخدميها بأن اللعبة مغلقة لأعمال الصيانة.

وفي هذا السياق، كشف الفريق التقني للعبة PUBG، أن اللعبة ستكون متاحة بإصدار جديد بدءًا من الغد الأربعاء 17 أبريل، مطالبين المستخدمين بتحديث التطبيق الخاص بـPUBG قبل يوم 23 أبريل الجاري؛ للحصول على ميزات جديدة.

وعن أبرز هذه المميزات، جاءت كالتالي:

– الحصول على صندوق ملابس جديد.

– تحديث أوضاع جديدة، أبرزها البقاء على قيد الحياة لمدة ليلة واحدة أثناء قتال الزومبي.