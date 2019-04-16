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برنامج الأمان الأسري يعلن عن وظائف ادارية وفنية شاغرة

برنامج الأمان الأسري يعلن عن وظائف ادارية وفنية شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

فتح برنامج الأمان الأسري الوطني باب التقديم على 8 وظائف إدارية وفنية شاغرة، للعمل بمسميات “مستشار خط مساندة الطفل، وفني اتصالات، وفني حاسب آلي، ومنسق أبحاث، وأخصائي اتصال وإعلام، ومشرف خط مساندة الطفل ” .

ويهتم البرنامج بتقديم برامجِ الوقاية والمساندة ونشر الوعي وبناء شراكات مهنية مع المتخصصين والمؤسسات الحكومية والأهلية والمنظمات الدولية .

واوضح البرنامج ان التقديم متاح ابدأ من تاريخ امس الاثنين بتاريخ 2019/04/15م ، وذلك من خلال الرابط التالي :هنا


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