برنامج الأمان الأسري يعلن عن وظائف ادارية وفنية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

فتح برنامج الأمان الأسري الوطني باب التقديم على 8 وظائف إدارية وفنية شاغرة، للعمل بمسميات “مستشار خط مساندة الطفل، وفني اتصالات، وفني حاسب آلي، ومنسق أبحاث، وأخصائي اتصال وإعلام، ومشرف خط مساندة الطفل ” .

ويهتم البرنامج بتقديم برامجِ الوقاية والمساندة ونشر الوعي وبناء شراكات مهنية مع المتخصصين والمؤسسات الحكومية والأهلية والمنظمات الدولية .

واوضح البرنامج ان التقديم متاح ابدأ من تاريخ امس الاثنين بتاريخ 2019/04/15م ، وذلك من خلال الرابط التالي :هنا