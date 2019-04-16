بالفيديو.. ثلاث مواطنات في قلب المغامرة عبر حلقة تليفزيونية بوادي لجب

تركي السالم(صدى):

فاجأت مقدمات برنامج ” وين الحين ” المذاع على MBC ، بتقديم حلقة خاصة عن استكشاف المناظر الطبيعية والسياحية في وادي لجب والذي يقع بمنطقة جازان جنوب غرب المملكة .

وظهرت مقدمات البرنامج وهن المواطنات : نهال فلمبان ، وهيا السماري ، وسارة عمر ، في طريقهن إلى الوادي الشهير والذي يقع ضمن اودية تهامة ويتبع لجبال الريث ، ليكشف الفيديو عن جمال الطبيعة الخلابة .

كما قامت المقدمات بتجربة التسلق للشق الصخري الذي تخترقه السيول والحديقة المعلقة التي تشتهر بها المنطقة ويقصدها السائحون في مشهد مثير وحماسي .

الجدير بالذكر ان برنامج “وين الحين ” يهدف لإكتشاف المناطق السياحية الشهيرة حول العالم ، ويعرض كل ثلاثاء في تمام الساعة 9:30 مساءً ، على شاشة MBC .