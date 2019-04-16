طريقة سهلة لإزالة خدوش السيارة وبإمكانات بسيطة

واشنطن(صدى):

تعتبر الخدوش من أكثر ما يواجه السيارة بشكل يومي نتيجة لحوادث او اخطاء مما يقلل من مظهرها الجمالي وقيمتها السوقية ايضاً .

ووفقاً لموقع ” ويكي هاو ” ، فإنه يمكن إصلاح تلك العيوب بسهولة من خلال اتباع عدة خطوات وهي :

1-غسل السيارة جيداً ومنها المنطقة المخدوشة وتجفيفها ، حيث تعمل الأوساخ والتراكمات على إظهار الخدوش اكثر .

2- ضع ربع حجم معجون الأسنان او اكثر على حسب حجم الخدش على منشفة ستوكات مبللة قليلاً .

3-ضع المعجون على الخدش على المنشفة الناعمة للتأكد ان فركه عليها لا يسبب مزيد من الخدش .

4- قم بفرك المعجون عليها بحركة دائرية مع توزيعه جيداً على السطح .

5-شطف المعجون وتجفيفة بمنشفة ستوكات ناعمة .

وتكرر هذه العملية مرتين للتخلص من الخدوش السطحية ، ولكن لا تزيد عن ذلك حتى لا تتلف طبقة الطلاء الصافية للسيارة .