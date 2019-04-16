بالفيديو.. ميتسوبيشي لانسر ايفو X تكسر التوقعات وتتخطى السرعة القياسية

روما(صدى):

كشف سباق سيارات Time Attack الجنوني في حلبة Mugelli بإيطاليا عن ظهور جديد ومميز لسيارة ميتسوبيشي لانسر ايفو X ، إذ حققت اسرع لفة في 1:49.665 .

وتعد سرعة ميتسوبيشي مميزة للغاية بين السيارات المشاركة ، إذ كانت اسرع لفة لدراجة نارية العام الماضي ، بينما كانت اسرع سيارة من الفئة هي مازايتي MC12مع افضل وقت قدرة سجل 1: 48 . 079 عام 2008 ، لتظهر سيارة إيفو اكس كمنافس قوي .

اما محرك ايفو اكس فيتميز بناقل حركة مع مفاتيح تبديل ، ويوجد شاحن توربو كبير جداً، كما أنها مزودة بجناح خلفي كبير تقريباً مثل ما ستجدونه في ماكلارين سينا GTR .