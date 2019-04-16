وصفات طبيعية للقضاء على قشرة الرأس

أميرة خالد(صدى):

تسبب القشرة الكثير من الإحراج للفتيات خاصة لدى ارتداء الألوان القاتمة؛ لذلك يلجأن إلى البحث عن حلول لعلاجها والقضاء عليها نهائيا.

وتوجد عدة وصفات طبيعية لعلاج القشرة ومنها زيت جوز الهند؛ حيث يستخدم لفوائده الصحية على الجلد وخاصة فروة الرأس، حيث يعمل على ترطيبها، كما يساعد فى التخلص من القشرة لاحتوائه على خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا والتى تساعد فى تقليل خطر الإصابة بالتهابات.

ويتم ذلك بوضع كمية صغيرة من الزيت على فروة رأسك، ثم تدليك الجلد، لمدة 10 دقائق على الأقل قبل غسل الشعر، مما يساعد فى التخلص من القشرة ويعمل على نعومة الشعر؛ فيما يتميز زيت شجرة الشاي بخواصه القوية المطهرة والمضادة للفطريات والتي تعمل فى التخلص من القشرة.

وينصح بمزجه بزيت أخر مثل جوز الهند أو زيت الزيتون عند استعماله ، وتدليك فروة الرأس، وتركه لمدة 10 دقائق قبل غسله؛ بينما يحتوي زيت الصبار على عدد من الخصائص التي يمكن أن تساعد في التخلص من قشرة الرأس وتقلل من تهيج الجلد وكما تعمل على ترطيب فروة الرأس، ويمكن وضعه على فروة الرأس لمدة 10 دقائق قبل غسله.

ويحتوي خل التفاح على العديد من الفوائد الصحية منها إنه مضاد للميكروبات و الفطريات التي يمكن أن تسبب الحكة، كما يساعد في تقشير فروة الرأس، وكلاهما يمكن أن يساعد في علاج فروة الرأس الجافة، حيث ينصح بخلط خل التفاح مع الماء، وتطبيقه على فروة الرأس لمدة 5 دقائق، قبل غسله بالشامبو المناسب لفروة الرأس.