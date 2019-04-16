” العقاري ” يراجع الدعم المقرر لأصحاب الرواتب التي تزيد عن 14 ألف ريال

الرياض(صدى):

يعمل صندوق التنمية العقارية على إيداع الدعم قريباً في حسابات المستفيدين قبل نزول رواتبهم، ومراجعة نسب الدعم المقررة حالياً لأصحاب الرواتب التي تزيد عن 14 ألف ريال.

وقال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي على هامش معرض “سكني أكسبو جدة 2019” الذي افتتحه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في جدة، إن عدد المستفيدين من الدعم العقاري وصل إلى 84 ألف مواطن.

وأضاف العمودي أن تأخر إيداع الدعم حالياً إلى أسباب تقنية، مبيناً أن نسبة من أودع لهم الدعم الشهر الماضي خلال 24 ساعة بلغت 99%.