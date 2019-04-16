نجوى كرم تعلق على تقاضيها 40 ألف دينار لإحياء حفل الدكتورة خلود

بيروت(صدى):

خرجت الفنانة اللبنانية، نجوى كرم، عن صمتها معلقة على تصريحات الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، بشأن تقاضيها مبلغًا كبيرًا يتخطى الـ٤٠ ألف دينار كويتي لإحياء حفل رأس السنة.

وقالت نجوى كرم : ” أنا ماراح أرد، أنا بقول إننا انبسطنا في هيدي السهرة ” ،مؤكدة أنها لن تتراجع عن تصريحاتها السابقة بهذا الشأن، مضيفة: ” ما زلت عند كلامي أنا ما بتراجع عن مواقفي.. كانت لذيذة مع الموجودين لا أكتر ولا أقل ” .

وكانت خلود قد صرحت بأنها طلبت من نجوى كرم إحياء حفل رأس ، قائلة: ” الإجراءات تمت بشكل طبيعي وكانت هي وايد مستانسة، ما أقدر أقول يمكن هي ما تحب، لكن المبلغ فوق 40 ألف دينار كويتي ” .

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