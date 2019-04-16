نجوى كرم تعلق على تقاضيها 40 ألف دينار لإحياء حفل الدكتورة خلود
خرجت الفنانة اللبنانية، نجوى كرم، عن صمتها معلقة على تصريحات الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، بشأن تقاضيها مبلغًا كبيرًا يتخطى الـ٤٠ ألف دينار كويتي لإحياء حفل رأس السنة.
وقالت نجوى كرم : ” أنا ماراح أرد، أنا بقول إننا انبسطنا في هيدي السهرة ” ،مؤكدة أنها لن تتراجع عن تصريحاتها السابقة بهذا الشأن، مضيفة: ” ما زلت عند كلامي أنا ما بتراجع عن مواقفي.. كانت لذيذة مع الموجودين لا أكتر ولا أقل ” .
وكانت خلود قد صرحت بأنها طلبت من نجوى كرم إحياء حفل رأس ، قائلة: ” الإجراءات تمت بشكل طبيعي وكانت هي وايد مستانسة، ما أقدر أقول يمكن هي ما تحب، لكن المبلغ فوق 40 ألف دينار كويتي ” .
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