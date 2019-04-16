شرط تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية

وكالات(صدى):

أكد أحد أعضاء المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أمس الأثنين، أن قرار تسليم عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تريد محاكمته بتهمة الإبادة في دارفور، يعود إلى حكومة منتخبة.

وقال الفريق جلال الدين شيخ، في مؤتمر صحفي في سفارة بلاده لدى إثيوبيا، إن : ” قرار تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية أم لا سيتخذ من قبل حكومة شعبية منتخبة وليس من قبل المجلس العسكري الانتقالي ” .

ويخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و 2010 بتهمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و 2008.

وكان المجلس العسكري قد أعلن في وقت سابق أنه يرفض تسليم البشير أو أي مواطن سوداني آخر.

اقرأ أيضًا: