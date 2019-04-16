ضاحي خلفان: ” السيسي كسر شوكة أردوغان “
قال نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ضاحي خلفان، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تمكن من ” كسر شوكة ” تنظيم الإخوان الإرهابي، وداعميه وعلى رأسهم النظام التركي.
وأضاف خلفان : ” كان أردوغان يقف خلف تنظيم الإخوان في رابعة، فلما كسرت شوكتهم وطردوا منها، ظل أردوغان بأصابعه الرافعة، يعلن رمز الفشل ويتحسر على الهزيمة “، في إشارة لرمز ” الأربعة ” الذي يشير به أردوغان.
وتابع: ” من جعل أردوغان في هذه الحسرة؟ إنه الشعب المصري ،والقائد السيسي ” .
كلام مليان[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ 37 دقيقة
الرئيس السيسي قاهر الاخوان تحيه لك من السعوديه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 72154 ] نشر منذ 33 دقيقة
نعم هوبقى رافع اصابعه الأربعه ,,
,, بس حط في طيــ… القرداوي ثنتين وثنتين في طيـ… يتيم المجد .. يستاهلون ,,,