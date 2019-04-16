ضاحي خلفان: ” السيسي كسر شوكة أردوغان “

أبوظبي(صدى):

قال نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ضاحي خلفان، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تمكن من ” كسر شوكة ” تنظيم الإخوان الإرهابي، وداعميه وعلى رأسهم النظام التركي.

وأضاف خلفان : ” كان أردوغان يقف خلف تنظيم الإخوان في رابعة، فلما كسرت شوكتهم وطردوا منها، ظل أردوغان بأصابعه الرافعة، يعلن رمز الفشل ويتحسر على الهزيمة “، في إشارة لرمز ” الأربعة ” الذي يشير به أردوغان.

وتابع: ” من جعل أردوغان في هذه الحسرة؟ إنه الشعب المصري ،والقائد السيسي ” .