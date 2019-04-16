زوج سلمى حايك يتبرع بـ 100 مليون يورو لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام

باريس(صدى):

أعلن الملياردير الفرنسي فرانسوا هنري بينو، زوج الممثلة المكسيكية سلمى حايك، اليوم الثلاثاء، عن تقديمه مبلغ قدره مئة مليون يورو لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام المنكوبة إثر حريق ضخم.

وسيخصص مبلغ المئة مليون يورو لتمويل جهود إعادة بناء نوتردام بالكامل، وستدفعه شركة أرتيميس الاستثمارية التي تملكها عائلته.

وكان حريق هائل قد اندلع بكاتدرائية نوتردام في باريس، مساء الاثنين، مما أدى إلى انهيار البرج التاريخي الذي يميز المعلم السياحي المهم في العاصمة الفرنسية.

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