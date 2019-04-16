أمطار وزخات برد..الأرصاد تنبه 9 مناطق

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، عدة تنبيهات متقدمة على 9 مناطق، بخصوص حالة الطقس المتوقعة.

أوضحت الهيئة في تنبيهها أن منطقتي حائل والقصيم ،ستشهدان هطولا للأمطار الرعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار من التاسعة صباحا حتى الثامنة مساء

بينما تشهد كل من: الرياض، وعسير، وجازان، هطولا لأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة،و قد تؤدي إلى جريان السيول، وذلك من الحادية عشر صباحا وحتى التاسعة مساءا.

ونبهت المنطقة الشرقية، بأنها تشهد نشاطا في الرياح السطحية ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، مع فرصة تكون سحب رعدية ممطرة ما بعد المساء.

بينما تشهد مكة المكرمة، والباحة، نجران ،هطولا لأمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار من الثانية عشر ظهرا وحتى الثامنة مساءا.