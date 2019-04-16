أمير عسير يعد بالحل..آخر مستجدات قضية الطبيب الفرنسي

أبها(صدى):

تجاوب أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، أمس الاثنين ،مع إحدى الحالات المرضية التي تطالب بعودة الطبيب الفرنسي المقال من مستشفى أبها للأطفال.

واستأذن الأمير تركي بن طلال والدة المريضة تصوير نقاشها بجواله، واعدًا بإيجاد حل سريع.

واستلم الأمير التقارير الطبية من والدة الطفلة ووضعها في ملفه الخاص كاهتمام استثنائي.

يذكر أنه تم إقالة استشاري جراحة التشوهات العظمية الدقيقة الفرنسي خالد سليمان، من مستشفى أبها للأطفال بقرار من صحة عسير، رغم نجاحاته، ما سبب استياءا كبيرا لدى مرضاه الذين وجدوا فيه أملا لعلاجهم.

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