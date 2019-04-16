بالفيديو: بعد الهزيمة القاسية..مدرب باريس سان جيرمان يهين الخليفي

نواف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو، لحظة توبيخ الألماني توماس توخيل مدرب فريق باريس سان جيرمان، وهو للقطري ناصر الخليفي، رئيس النادي، عقب الهزيمة القاسية أمام فريق ليل الفرنسي، بخماسية مقابل هدف واحد.

وتوجه بعد نهاية المباراة إلى الخليفي، وأمسكه من وشاحه، قبل أن يوجه له بعض العبارات بنبرة حادة.

وبهذه النتيجة فشل باريس سان جيرمان للمرة الثانية على التوالي في حسم اللقب الفرنسي.

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