بالفيديو.. محافظ الجمارك: هناك أكثر من مشروع لخصخصة المنافذ

نايف السالم(صدى):

أكد محافظ الجمارك، أن هناك أكثر من مشروع لخصخصة المنافذ الجمركية.

وتابع المحافظ خلال برنامج ” في الصورة “: ” وسوف نخصص هذه المنافذ البرية، وهي: البطحاء وعرعر والحديثة والخفجي، في المرحلة الأولى لتخدم المصدرين والمستوردين. ”

وأضاف: ” حال منافذنا البرية لا يرضي أحد، ونستهدف تحويلها جميعا إلى منافذ نموذجية في 2023 “، وفي سياق متصل رد المحافظ على شكوى البعض من إقصاء الموظفين القدامى لصالح موظفين جدد قدموا من جهات أخرى، مؤكدًا: ” ليست لدينا أي نية لتقليص عدد موظفي الجمارك وهذه إشاعة غير صحيحة بتاتا، ولن نتخلى بهذه السهولة عن موظفينا. ”

#محافظ_الجمارك_في_الصورة

هناك أكثر من مشروع لخصخصة المنافذ الجمركية السعودية، وسوف نخصص هذه المنافذ البرية في المرحلة الأولى.. pic.twitter.com/8umfpfrWyc — في الصورة (@Fealsora) April 15, 2019

#المديفر لمحافظ الجمارك:

البعض يشتكي من إقصاء الموظفين القدامى لصالح موظفين جدد قدموا من جهات أخرى.. شاهد رد المحافظ.#محافظ_الجمارك_في_الصورة pic.twitter.com/E4bUqbTzd7 — في الصورة (@Fealsora) April 15, 2019

#محافظ_الجمارك_في_الصورة

ليست لدينا أي نية لتقليص عدد موظفي الجمارك وهذه إشاعة غير صحيحة بتاتا، ولن نتخلى بهذه السهولة عن موظفينا. pic.twitter.com/c51fJdNB2h — في الصورة (@Fealsora) April 15, 2019