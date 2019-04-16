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بالفيديو.. محافظ الجمارك: هناك أكثر من مشروع لخصخصة المنافذ

بالفيديو.. محافظ الجمارك: هناك أكثر من مشروع لخصخصة المنافذ
نايف السالم(صدى):

أكد محافظ الجمارك، أن هناك أكثر من مشروع لخصخصة المنافذ الجمركية.

وتابع المحافظ خلال برنامج ” في الصورة “: ” وسوف نخصص هذه المنافذ البرية، وهي: البطحاء وعرعر والحديثة والخفجي، في المرحلة الأولى لتخدم المصدرين والمستوردين. ”

وأضاف: ” حال منافذنا البرية لا يرضي أحد، ونستهدف تحويلها جميعا إلى منافذ نموذجية في 2023 “، وفي سياق متصل رد المحافظ على شكوى البعض من إقصاء الموظفين القدامى لصالح موظفين جدد قدموا من جهات أخرى، مؤكدًا: ” ليست لدينا أي نية لتقليص عدد موظفي الجمارك وهذه إشاعة غير صحيحة بتاتا، ولن نتخلى بهذه السهولة عن موظفينا. ”


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