التحقيق في تورُّم ومضاعفات ليد مواطن بعد إجراء تحليل في جازان

تركي السالم(صدى):

أوضحت الشؤون الصحية بمنطقة جازان، أنها أحالت شكوى مواطن للتحقيق، بعد تعرُّضه إلى مضاعفات وتورم نتيجة تحليل في مستوصف حكومي بمدينة جازان.

وكان المواطن، قد أكد أنه ذهب لإجراء تحليل دم ولكن حدث خطأ طبي من الممرضة تسبب في انتفاخ يده وتورّمها، مضيفًا أنه أخبر أحد المعنيين في المستوصف بداية الأمر، وقال ضع ثلجاً.

وأشار إلى أنه قدَّم بلاغًا عبر الرقم (937) وقدَّم المعلومات كافة إلى وزارة الصحة مع صور ليده المتورمة، وقاموا بفتح تحقق.