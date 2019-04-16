بالفيديو.. محافظ الجمارك:هذه أسباب انخفاض إيرادات الجمارك في 2018

علي القحطاني(صدى):

أوضح محافظ الهيئة العامة للجمارك، أحمد الحقباني، اليوم الاثنين، أسباب انخفاض إيرادات الجمارك من 26.7 مليار في 2015 إلى 20.5 مليار في 2018.

وقال الحقباني في برنامج ” في الصورة ” : إن العامل الأساسي هو الحراك الاقتصادي وتغير النمط في البلاد، ورفع الدعم عن السلع نسبتها بسيطة وتأثيرها محدود ومؤكدًا أن الضرائب والقيمة المضافة شكلت أكبر ثاني دخل بعد النفط.

وأضاف : نحاول التدقيق في جميع الفواتير ونراجعها بدقة وبشكل سريع. فيقوم فريق بتدقيق اللوائح.

في حين أكد أنه لن يكون هناك موظفين مؤقتين أو على بند الأجور بنهاية 2019 سوف يتم تسكين كل الموظفين على السلم الوظيفي الجديد، بمميزات مالية جيدة.