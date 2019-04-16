السودان تعلن استمرار قواتها المشاركة في التحالف العربي

الخرطوم(صدى):

أعلن نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، أن القوات السودانية المشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ستظل مستمرة هناك.

ويعمل التحالف العربي الذي تقوده السعودية، على تحرير اليمن من مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، وإعادة الاستقرار لها.

فيما شهدت السودان عددًا من التطورات السريعة خلال الأيام الماضية، بدءًا من عزل عمر البشير ثم تأسيس مجلس انتقالي لإدارة البلاد، والقبض على عدد كبير من أفراد نظام البشير ومطالبات المعارضة بمحاكمته.