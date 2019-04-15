أمطار على 7 مناطق خلال الأيام المقبلة

الرياض(صدى):

كشف الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، أن أول أيام ” الذراعين ” سيكون غدًا الثلاثاء، موضحًا أن نوء الذراعين ليس نجمًا؛ إنما هو صفة.

وأضاف أنه صفة اتصفت بها الأيام التي تقع بين أيام نوء ” الحميمين ” وأيام نوء ” ثريا القيظ ” ، إذ إن مجموع تلك الأيام المتشابهة في سماتها المناخية، وسماتها النباتية يبلغ مقدارها 26 يومًا.

وأوضح أنه مع دخول نوء الذراعين ستشهد المملكة حالة جوية ممطرة تستمر عدة أيام، حيث تشمل أجزاء مناطق المدينة المنورة، والرياض، والشرقية، وحائل، والقصيم، وعسير، ونجران، تمتد إلى بعض دول الخليج العربي، متوقعاً هطول أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد، مع فرصة سيول، يسبق ذلك ارتفاع في الحرارة، ثم انخفاض.