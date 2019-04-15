جاسر الحربش: أنظمة الخدمة المدينة ” مشلولة ” والقطاع الخاص مخترق

علي القحطاني(صدى):

وصف الكاتب في الشأن العام الدكتور جاسر الحربش، أنظمة الخدمة المدنية بأنها ” قديمة ومشلولة ” .

وأوضح خلال لقائه ببرنامج ” ياهلا ” ، أن إنتاجية الموظف السعودي في القطاع الخاص أكبر كثيرًا من القطاع العام.

وأشار إلى أن تطبيق النظام الجديد للخدمة المدنية سيسهم في استفادة حقيقية من الموارد البشرية السعودية، وفي نجاح القطاع الخاص؛ لأنه سيخلق منافسة حقيقية بينه وبين القطاع الحكومي.

وأضاف: لو نقلنا موظف القطاع الخاص الناجح لوظيفة حكومية ربما إن أدائه سوف يضعف؛ لأن الرقابة على الموظف الحكومي مفتقدة ” .

وتابع : الحرص على الوظيفة الحكومية من بقايا العقلية القديمة، والناس لم يذوقوا حتى الآن معنى النجاح الخاص.

وأفاد بأن القطاع الخاص مُخترق من العناصر الأجنبية وتوطين الوظائف العليا سوف يُحسن رغبة الموظف السعودي في العمل بالقطاع الخاص.

د. #جاسر_الحربش لـ #برنامج_ياهلا – الحرص على الوظيفة الحكومية من بقايا العقلية القديمة، والناس لم يذوقوا حتى الآن معنى النجاح الخاص. – القطاع الخاص مخترق من العناصر الأجنبية وتوطين الوظائف العليا سوف يحسن رغبة الموظف السعودي في العمل بالقطاع الخاص. #خليجية@Jasiralherbish pic.twitter.com/J0Cqam1KU2 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 15, 2019