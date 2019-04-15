أحمد الشمراني : ” ركلات الترجيح عقدة الأهلي وتغييرات فوساتي انت وحظك “

ماجد محمد(صدى):

علق الناقد الرياضي أحمد الشمراني على خسارة الأهلي أمام الهلال في إياب نصف نهائي البطولة، على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وقال الناقد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” اضاعها الاهلي ورحب بها الهلال!!

ركلات الترجيح ( عقدة الاهلي ) تغييرات فوساتي انت وحظك.

وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بفوز الأهلي بهدف دون رد بأقدام باولو دياز في الدقيقة 18، ليكون الفريقان متعادلان ذهابًا وإيابًا، حيث لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم الفائز والمتأهل فى نهائي البطولة.