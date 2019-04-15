زوران: التاريخ سيذكر تأهل الهلال ولن يتذكر مستواه

ماجد محمد(صدى):

أكد الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لنادي الهلال، أن الفريق صعّب مباراة نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال على نفسه، لكن الأهم هو فوزه ووصوله إلى النهائي.

وقال زوران في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: براڤو للاعبين، يبدو أننا سنأخذ كل شيء هذا العام بالطريقة الأصعب، صعبناها على أنفسنا اليوم، لكن ذلك سينسى ومايهم هو وصولنا للنهائي ” .

وأضاف: ناديان فقط في العالم مستمران في المنافسة على كل بطولات الموسم، مانشستر سيتي و الهلال ” .

وتابع: غدًا سنستعيد عطيف وسوريانو وهما يضيفان للمجموعة، وبالنسبة لسلمان الفرج أعتقد أن موسمه انتهى ” .

واستطرد: نواف العابد يحاول مساعدة الفريق فهو يستطيع اللعب لـ 20 إلى 30 دقيقة فقط ونأمل بأن يضاعف مجهوده.

واستكمل: أدرب الفريق منذ شهرين، وحتى الآن لم نخوض أي تمرين باكتمال المجموعة وهذا أمر طريف نوعاً ما، فهناك محموعة تسترجع وأخرى تتمرن.

أضاف: وصلت للهلال والفريق يمر بأصعب جدولة في الموسم، لكن الاهم أننا نبتسم بالانتصارات حتى وان كانت صعبة.