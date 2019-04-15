الراقصة صافيناز: لم أرتدي الحجاب والديانة خط أحمر

أميرة خالد(صدى):

أوضحت الراقصة صافيناز، حقيقة اعتزالها وارتدائها الحجاب.

وأكدت صافيناز إنها تحترم الحجاب والمحجبات، ولكنها استنكرت الشائعات التي طالتها، موضحة أنها لم تعتزل أو ترتدي الحجاب، وأن ذلك الأمر لا يجوز معه المزاح والسخرية.

وأضافت صافيناز أنها تعرضت لكثير من الشائعات وتجاهلتها تماما، ولكنها قررت الرد على شائعة ارتدائها الحجاب لأن الديانة خط أحمر بالنسبة لها.

وطالبت صافيناز من متابعيها عدم الانصياع وراء الشائعات وأن يتابعوا أخبارها الحقيقة من خلال حساباتها الموثقة فقط على إنستجرام أو فيسبوك.