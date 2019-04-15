بالفيديو.. القضاء يعيد معنفات إلى أبيهن وإخوانهن بعد هروبهن
روت معنفات من أبيهن وإخوانهن، تفاصيل الهروب واللجوء إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حتى صدر حكم قضائي يعيدهن إلى البيت مرة أخرى.
وقالت إحداهن خلال برنامج ” معالي المواطن ” : كنا لا نبلغ خوفًا وكنا نريد أن نحافظ على الأسرة، ففي مرة فقدت السمع وانكسرت يد أختي، فقررنا الهروب، والضرب كان يوصل إلى الربط بسلك ورفع السلاح علينا.
وأضافت: أخواتي كنا عندهم ارتجاج في المخ بسبب الضرب وهذه تقارير مثبتة من المستشفى فالأم أيضًا كانت تتعرض لهذا العنف، وأريد أن ينصفني القضاء.
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