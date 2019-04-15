بالفيديو.. القضاء يعيد معنفات إلى أبيهن وإخوانهن بعد هروبهن

نايف السالم(صدى):

روت معنفات من أبيهن وإخوانهن، تفاصيل الهروب واللجوء إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حتى صدر حكم قضائي يعيدهن إلى البيت مرة أخرى.

وقالت إحداهن خلال برنامج ” معالي المواطن ” : كنا لا نبلغ خوفًا وكنا نريد أن نحافظ على الأسرة، ففي مرة فقدت السمع وانكسرت يد أختي، فقررنا الهروب، والضرب كان يوصل إلى الربط بسلك ورفع السلاح علينا.

وأضافت: أخواتي كنا عندهم ارتجاج في المخ بسبب الضرب وهذه تقارير مثبتة من المستشفى فالأم أيضًا كانت تتعرض لهذا العنف، وأريد أن ينصفني القضاء.