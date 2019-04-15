بالفيديو.. استشاري جراحة المخ: لا يمكن إجراء الجراحة تحت التخدير العام
أكد الدكتور فيصل العتيبي استشاري جراحة المخ والأعصاب، أنه لا يمكن عمل الجراحة والمريض تحت التخدير العام، لأنه يجب فحص وتحديد مركز الكلام والتخاطب، أثناء العمل الجراحي.
وأوضح خلال لقائه ببرنامج ” داوود الشريان ” ، أن جميع وظائف التخاطف لا توجد في مكان واحد بالمخ، فإذا كان الشخص أيمن فإن 95% من الوظائف توجد في يسار المخ، وإذ كان الشخص أيسر فإن 75% توجد في الجانب الأيسر من المخ.
من جانبها، قالت الدكتورة أمل مقيم استشارية الفسيولوجية العصبية: ” نستخدم تقنيات ترصد الفسيولوجية العصبية أثناء العملية، سواءً كانت اللغوية، والحركية والحسية بشكل عام ” .
د. فيصل العتيبي يتحدث بأنه لا يمكن عمل الجراحة والمريض تحت التخدير العام ويضيف:
يجب أن نفحص ونحدد مركز الكلام والتخاطب، أثناء العمل الجراحي#جراحة_المخ_في_السعودية
على قناة #SBC pic.twitter.com/wyaleDUOPD
— برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) April 15, 2019
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