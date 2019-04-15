” النمر ” : التمر السكري والخلاص يرفعان السكر
أكد الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، أن التمر السكري والخلاص يرفعان السكر.
وجاء ذلك ردًا على استفسار وجه له، سائلًا: ” هل التمر السكري والخلاص يرفعان السكر أم أحدهم أكثر من الاخر؟؟ ”
ورد دكتور خالد، قائلًا: ” كلاهما يرفعان السكر..ولكن السكري يرفعه ” أسرع ” وليس ” أكثر ” من الخلاص نسبياً. “
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 40407 ] نشر منذ 38 دقيقة
ليش علشان اسمه وإلى نسبه السكر اكثر
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 40407 ] نشر منذ 38 دقيقة
ليش علشان اسمه وإلى نسبه السكر اكثر
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 40407 ] نشر منذ 38 دقيقة
ليش علشان اسمه وإلى نسبه السكر اكثر