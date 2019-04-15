” النمر ” : التمر السكري والخلاص يرفعان السكر

علي القحطاني(صدى):

أكد الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، أن التمر السكري والخلاص يرفعان السكر.

وجاء ذلك ردًا على استفسار وجه له، سائلًا: ” هل التمر السكري والخلاص يرفعان السكر أم أحدهم أكثر من الاخر؟؟ ”

ورد دكتور خالد، قائلًا: ” كلاهما يرفعان السكر..ولكن السكري يرفعه ” أسرع ” وليس ” أكثر ” من الخلاص نسبياً. “