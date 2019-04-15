بالفيديو.. ” مباراة ملاكمة ” بين طفلتين داخل رحم أمهما

بكين(صدى):

رصد جهاز السونار مقطع فيديو لـ ” مباراة ملاكمة ” بين طفلتين صينيتين داخل رحم أمهما.

وأطلق الأب الصيني من مدينة ينتشوان على ابنتيه ” كرز وفراولة ” وذلك عقب زيارة الطبيب الذي أوضح له من خلال جهاز ” السونار ” ، ” المعركة الشرسة ” التى قادتها صغيرتاه ضد بعضهما البعض.

وقال الأب أن ” خناقة التوأم ” لم تكن أول تفاعل للفتاتين الصغيرتين، ففي إحدى المرات رصد ” السونار ” احتضان كل منهما للأخرى، وهو ما جعله يعتقد أن ابنتيه تمتلكان ” الكثير من الحنان وستعيشان في سلام.